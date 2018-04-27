Гризманн может отказать Барселоне и остаться в Атлетико

Антуан Гризманн ведет переговоры с Атлетико по поводу продления контракта.

После первого матча 1/2 финала Лиги Европы между Атлетико и Арсеналом (1:1) форвард испанского клуба Антуан Гризманн сообщил, что может остаться в команде и отметил важность забитого им мяча в конце поединка.

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"Если говорить относительно моего будущего в Атлетико, то сейчас я веду переговоры с клубом. Не знаю, что из этого выйдет, но мы будем общаться и посмотрим, к чему это приведет.

Вы называете меня важным игроком в команде, но важны все - Облак, Годин, Габи. Мы - команда, и сегодня это видели все.

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Я смог поразить ворота Арсенала, хотя у меня был тяжелый забег перед ударом. Но нам был нужен этот гостевой гол", - приводит слова Гризманна Cadena Cope.

Напомним, форвард Атлетико Антуан Гризманн обещал принять решение относительно трансфера в Барселону до начала ЧМ-2018.

Отмечалось, что руководство Атлетико предложит нападающему выгодный контракт, чтобы удержать его в команде.

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