Месси разрешили зарегистрировать торговую марку "Лионель Месси" спустя семь лет борьбы

Европейский суд позволил Лионелю Месси зарегистрировать одноименную торговую марку.

Нападающий Барселоны Лионель Месси в течение семи лет в суде отстаивал право использовать свое имя в качестве торговой марки. Европейский суд позволил аргентинцу зарегистрировать торговую марку “Лионель Месси“, которая будет использоваться в области спортивных товаров.

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Месси подал заявку на регистрацию ТМ в 2011 году, однако ее оспорил производитель велосипедов “Massi“ из-за схожести в названиях, что может привести к путанице. Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза поддержало “Massi“ и запретило Месси регистрацию торговой марки.

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Футболист продолжил отстаивать свои права и обратился в общий суд ЕС (Европейский трибунал). Суд постановил, что имя Лионеля Месси достаточно хорошо известно, а значит путаницы не возникнет.

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“Известность Месси во всем мире перевешивает какие-либо сходства с “Massi“. Господин Месси - известное публичное лицо, которое мы часто видим на телеэкране и обсуждаем на телевидении и радио“, - приводит BBC текст заявления суда.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Лионель Месси порадовал фанатов милым рюкзаком с изображением своих детей.

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