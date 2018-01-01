Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси разрешили зарегистрировать торговую марку "Лионель Месси" спустя семь лет борьбы

Комментариев: 0
Европейский суд позволил Лионелю Месси зарегистрировать одноименную торговую марку.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси в течение семи лет в суде отстаивал право использовать свое имя в качестве торговой марки. Европейский суд позволил аргентинцу зарегистрировать торговую марку “Лионель Месси“, которая будет использоваться в области спортивных товаров.

Читай также: Месси и Суарес обвиняют президента Барселоны в неудачах клуба - СМИ

Месси подал заявку на регистрацию ТМ в 2011 году, однако ее оспорил производитель велосипедов “Massi“ из-за схожести в названиях, что может привести к путанице. Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза поддержало “Massi“ и запретило Месси регистрацию торговой марки.

Читай также: Неймар рассказал, с чего началась его дружба с Месси

Футболист продолжил отстаивать свои права и обратился в общий суд ЕС (Европейский трибунал). Суд постановил, что имя Лионеля Месси достаточно хорошо известно, а значит путаницы не возникнет.

Читай также: Китайцы заманивают Иньесту, обещая продвигать его вино

“Известность Месси во всем мире перевешивает какие-либо сходства с “Massi“. Господин Месси - известное публичное лицо, которое мы часто видим на телеэкране и обсуждаем на телевидении и радио“, - приводит BBC текст заявления суда.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Лионель Месси порадовал фанатов милым рюкзаком с изображением своих детей.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, суд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь