Президент Барселоны: Слухи об увольнении Вальверде - ложь

Хосеп Мария Бартомеу утверждает, что Эрнесто Вальверде не покинет должность главного тренера Барселоны.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слухи об уходе Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.

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“Слухи об увольнении Вальверде - ложь. Мы полностью довольны работой, которую он провел в этом сезоне. Могу вас заверить, что тема отставки Вальверде даже не поднималась в руководстве Барселоны.

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Если кто-то и говорил о его увольнении, то это было не в клубе и не в руководстве. И несмотря на поражение в Риме никто в Барселоне не сомневается в Вальверде“, - цитирует Бартомеу El Larguero.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Эрнесто Вальверде может покинуть Барселону в конце сезона.

Отмечалось, что игроки каталонского клуба не хотят, чтоб Вальверде покинул свой пост.

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