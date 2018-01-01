Атлетик может подписать своего воспитанника, выступающего за ПСЖ

Атлетик из Бильбао хочет пополнить свой состав защитником ПСЖ Юри Берчиче.

Защитник ПСЖ Юри Берчиче попал в сферу интересов Атлетика из Бильбао, сообщает Euskal Telebista.

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Берчиче перешел в ПСЖ из Реал Сосьедада прошлым летом за 13 миллионов евро, однако он не против вернуться в Испанию. На 28-летнего футболиста претендует Атлетик, воспитанником которого он является.

Отступные за Берчиче составляют 30 миллионов евро, что может стать проблемой для испанского клуба.

Ранее сообщалось, что три топ-клуба Англии хотят подписать защитника ПСЖ Левена Курзаву.

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