Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Атлетик может подписать своего воспитанника, выступающего за ПСЖ

Комментариев: 0
Атлетик из Бильбао хочет пополнить свой состав защитником ПСЖ Юри Берчиче.
Юри Берчиче
Юри Берчиче
Getty Images

Защитник ПСЖ Юри Берчиче попал в сферу интересов Атлетика из Бильбао, сообщает Euskal Telebista.

Читай также: Фанаты Спартака и Атлетика устроили драку перед матчем Лиги Европы

Берчиче перешел в ПСЖ из Реал Сосьедада прошлым летом за 13 миллионов евро, однако он не против вернуться в Испанию. На 28-летнего футболиста претендует Атлетик, воспитанником которого он является.

Отступные за Берчиче составляют 30 миллионов евро, что может стать проблемой для испанского клуба. 

Ранее сообщалось, что три топ-клуба Англии хотят подписать защитника ПСЖ Левена Курзаву.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Атлетик, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Юри Берчиче, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь