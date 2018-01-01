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Бэйл может уйти из Реала в Баварию

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Гарет Бэйл летом может покинуть мадридский клуб.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

В летнее трансферное окно форвард Реала Гарет Бэйл, скорее всего, покинет Реал. Главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан готов попрощаться с футболистом.

Одним из вариантов трансфера может стать мюнхенская Бавария, которая проявляет интерес к валлийцу.

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“Бавария? В футболе нельзя исключать никаких вариантов. Бавария - это фантастическая команда, одна из самых успешных в Европе. Это огромная честь для любого игрока, когда слухи связывают тебя с Баварией.

Но сейчас я являюсь игроком Реала, я получаю удовольствие, выступая здесь“, - приводит слова Бэйла Bild.

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Напомним, в среду, 25 апреля, в Мюнхене на стадионе Альянц Арена состоится первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария - Реал.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Читайте также полный анонс матча Бавария - Реал, в котором представлены ориентировочные составы и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, Бавария, чемпионат Германии по футболу, трансфер, футбол
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