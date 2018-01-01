Бэйл может уйти из Реала в Баварию

Гарет Бэйл летом может покинуть мадридский клуб.

В летнее трансферное окно форвард Реала Гарет Бэйл, скорее всего, покинет Реал. Главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан готов попрощаться с футболистом.

Одним из вариантов трансфера может стать мюнхенская Бавария, которая проявляет интерес к валлийцу.

Читай также: Азар назвал условие, при котором согласится на трансфер в Реал - СМИ

“Бавария? В футболе нельзя исключать никаких вариантов. Бавария - это фантастическая команда, одна из самых успешных в Европе. Это огромная честь для любого игрока, когда слухи связывают тебя с Баварией.

Но сейчас я являюсь игроком Реала, я получаю удовольствие, выступая здесь“, - приводит слова Бэйла Bild.

Читай также: Бавария – Реал Мадрид: где смотреть матч Лиги чемпионов

Напомним, в среду, 25 апреля, в Мюнхене на стадионе Альянц Арена состоится первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария - Реал.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Читайте также полный анонс матча Бавария - Реал, в котором представлены ориентировочные составы и ставки букмекеров на поединок.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.