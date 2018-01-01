Президент Лас-Пальмаса был арестован во время бегства из Испании

Мигель Анхель Рамирес был задержан в аэропорту при попытке покинуть территорию государства.

В среду, 25 апреля, в Испании арестовали президента Лас-Пальмаса Мигеля Анхеля Рамиреса.

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Как сообщает Football Espana, Рамиреса задержали в аэропорту Гран Канария. Его обвиняют в мошенничестве в области социального обеспечения. Следствие обнаружило, что он платил своим сотрудникам зарплату, которая ниже установленной трудовым соглашением.

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Налоговые органы считают, что благодаря этому Рамирес заработал десятки миллионов евро, которые скрыл от уплаты. В четверг, 26 апреля, бизнесмен должен дать показания по делу.

Ранее сообщалось, что в Англии арестовали фанатов Ромы, которые напали на болельщика Ливерпуля.

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