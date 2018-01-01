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Барселона хочет заменить Пике на защитника Челси - Goal

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Маркос Алонсо
Маркос Алонсо
Getty Images

В сферу интересов Барселоны попал 27-летний защитник Челси Маркос Алонсо.

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Как сообщает Goal, каталонцы рассматривают кандидатуру испанца в качестве возможной замены Жерару Пике.  В Барселоне считают, что Алонсо в долгосрочной перспективе может без проблем занять место 31-летнего Пике за счет высокого роста, хорошей тактической игре и отличной технике.

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В Челси Алонсо играет на позиции левого защитника, однако в Барселоне уверены, что он справится с позицией центрального защитника - он уже играл на этом месте в Фиорентине. Контракт Алонсо с “синими“ рассчитан до 2021 года и они могут не отпустить игрока в Барселону.

Ранее сообщалось, что главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде может покинуть команду.

Отмечалось, что игроки каталонского клуба не хотят, чтобы Вальверде уходил.

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Теги: Жера Пике, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, Маркос Алонсо, че, чемпионат Англии по футболу
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