Перес хочет создать атакующее трио Неймар - Салах - Роналду - СМИ

Флорентино Перес готов потратить огромную сумму денег в летнее трансферное окно.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес в летнее трансферное окно планирует сделать два крупных приобретения.

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Как утверждает Diario Gol, Перес рассчитывает заключить контракт с двумя топовыми бомбардирами - Неймаром из ПСЖ и Мохамедом Салахом из Ливерпуля. По мнению президента “сливочных“, именно эти два футболиста идеально подойдут схеме Реала с тремя нападающими, где Криштиану Роналду займет центральное место.

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Реал готов предложить Ливерпулю 140 миллионов евро за египтянина и включить в сделку полузащитника Дани Себальоса. Суммарно, на трансфер Салаха, Неймара и нового голкипера Перес планирует выделить около 600 миллионов евро.

Напомним, мадридский Реал сообщил сумму, за которую продаст форварда Гарета Бэйла.

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