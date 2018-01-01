Бывший президент Реала считает, что команде нужен Кейн

Рамон Кальдерон назвал Харри Кейна ключевой целью Реала.

Мадридский Реал планирует усилить команду центральным нападающим.

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Среди возможных вариантов рассматривают Мауро Икарди (Интер), Роберта Левандовски (Бавария) и Харри Кейн (Тоттенхэм). Экс-президент Королевского клуба Рамон Кальдерон утверждает, что приоритетной целью мадридцы считают бомбардира “шпор“.

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“Несомненно, главная цель Реала - Харри Кейн. Если они хотят получить топ-игрока, который будет демонстрировать отличную игру в течение 5-6 лет, то они сделают все, чтобы подписать Кейна.

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Но есть проблема. Насколько я знаю, президент Тоттенхэма Даниэль Леви не очень хочет отпускать Кейна и просит за него огромное состояние, чтобы отпугнуть покупателей. То же самое говорит и делает Бавария по поводу Левандовски. Но, по опыту знаю, все зависит от футболиста“, - приводит слова Кальдерона The Sun.

Напомним, издание Don Balon утверждало, что главной трансферной целью Реала стал игрок Ливерпуля Мохамед Салах.

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