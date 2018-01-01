Тренер Тоттенхэма может возглавить Реал в случае отставки Зидана

Маурисио Почеттино - главный кандидат на пост главного тренера Реала.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино получил предложение от Реала. Как сообщает Yahoo, мадридский клуб хочет пригласить его в команду в случае отставки Зинедина Зидана.

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Президент Реала Флорентино Перес разочарован работой французского специалиста. Несмотря на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов, где Реал сразится с Баварией, в чемпионате Испании мадридцы отстают от лидирующей Барселоны на 15 очков.

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Почеттино является основным кандидатом на замену Зидану. Его контракт с Тоттенхэмом рассчитан до 2021 года, однако “шпоры“ рассчитывают его продлить.

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария провела предварительные переговоры с главным тренером Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

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