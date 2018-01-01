Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Тоттенхэма может возглавить Реал в случае отставки Зидана

Комментариев: 0
Маурисио Почеттино - главный кандидат на пост главного тренера Реала.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино получил предложение от Реала. Как сообщает Yahoo, мадридский клуб хочет пригласить его в команду в случае отставки Зинедина Зидана.

Читай также: ПСЖ предложил Зидану установить сумму зарплаты - СМИ

Президент Реала Флорентино Перес разочарован работой французского специалиста. Несмотря на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов, где Реал сразится с Баварией, в чемпионате Испании мадридцы отстают от лидирующей Барселоны на 15 очков.

Читай также: Зидан: Мы будем готовы к Баварии на 150 процентов

Почеттино является основным кандидатом на замену Зидану. Его контракт с Тоттенхэмом рассчитан до 2021 года, однако “шпоры“ рассчитывают его продлить.

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария провела предварительные переговоры с главным тренером Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании по футболу, Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь