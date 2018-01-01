Севилья оставит Монтеллу на должности главного тренера, но уволит спортивного директора

Винченцо Монтелла сохранит свою должность в испанском клубе.

Севилья проиграла Барселоне со счетом 5:0 в финале Кубка Испании. После этого разгромного поражения появились слухи об отставке главного тренера Севильи Винченцо Монтеллы.

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Президент клуба Хосе Кастро во время пресс-конференции сообщил, что Монтелла сохранит свою должность, однако в конце сезона клуб покинет спортивный директор Оскар Ариас.

“Мы готовимся к изменениям, ведь мы знаем, что в этом году были допущены ошибки, которые необходимо исправить“, - приводит слова Кастро официальный сайт Севильи.

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Президент клуба отметил, что именно Монтелла гарантировал команде участие в следующем сезоне в еврокубках, несмотря на то, что в турнирной таблице чемпионата Испании Севилья занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что наставник Арсенала Арсен Венгер покинет должность в конце сезона.

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