Игроки Барселоны хотят, чтобы Вальверде остался в команде
Команда полностью поддерживает главного тренера.
Футболисты Барселоны поддерживают главного тренера команды Эрнесто Вальверде несмотря на то, что его работой недовольно руководство клуба.
Читай также: Месси и Суарес обвиняют президента Барселоны в неудачах клуба - СМИ
Как сообщает AS, лидеры "сине-гранатовых" уже сообщили специалисту, что хотят работать под его руководством и будут его поддерживать. Кроме того, игроки не винят Вальверде в поражении от Ромы и вылете из Лиги чемпионов.
Напомним, наставник Барселоны Эрнесто Вальверде может покинуть команду в конце сезона из-за конфликта с руководством.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил