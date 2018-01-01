Игроки Барселоны хотят, чтобы Вальверде остался в команде

Команда полностью поддерживает главного тренера.

Футболисты Барселоны поддерживают главного тренера команды Эрнесто Вальверде несмотря на то, что его работой недовольно руководство клуба.

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Как сообщает AS, лидеры "сине-гранатовых" уже сообщили специалисту, что хотят работать под его руководством и будут его поддерживать. Кроме того, игроки не винят Вальверде в поражении от Ромы и вылете из Лиги чемпионов.

Напомним, наставник Барселоны Эрнесто Вальверде может покинуть команду в конце сезона из-за конфликта с руководством.

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