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Вальверде может уйти из Барселоны в конце сезона - СМИ

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У наставника каталонского клуба конфликт с руководством.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Перед финальным матчем Кубка Испании между Барселоной и Севильей в СМИ появилась информация, что в случае поражения каталонцы отправят главного тренера Эрнесто Вальверде в отставку.

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Несмотря на разгромную победу со счетом 5:0, Вальверде остался недоволен словами руководства и может покинуть команду в конце сезона. Как сообщает AS, Вальверде разочарован тем недоверием, которое демонстрируют в Барселоне, и собирается уйти.

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Отмечается, что руководство “сине-гранатовых“ считает Вальверде виноватым в поражении от Ромы и вылете из Лиги чемпионов, а его нежелание проводить ротации состава приводит к отрицательным результатам.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Луис Суарес обвиняют президента Барселоны в неудачах клуба.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
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