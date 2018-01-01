Вальверде может уйти из Барселоны в конце сезона - СМИ

У наставника каталонского клуба конфликт с руководством.

Перед финальным матчем Кубка Испании между Барселоной и Севильей в СМИ появилась информация, что в случае поражения каталонцы отправят главного тренера Эрнесто Вальверде в отставку.

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Несмотря на разгромную победу со счетом 5:0, Вальверде остался недоволен словами руководства и может покинуть команду в конце сезона. Как сообщает AS, Вальверде разочарован тем недоверием, которое демонстрируют в Барселоне, и собирается уйти.

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Отмечается, что руководство “сине-гранатовых“ считает Вальверде виноватым в поражении от Ромы и вылете из Лиги чемпионов, а его нежелание проводить ротации состава приводит к отрицательным результатам.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Луис Суарес обвиняют президента Барселоны в неудачах клуба.

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