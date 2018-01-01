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Салах стал главной трансферной целью Реала - Don Balon

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Мадридский Реал рассчитывает заполучить Мохамеда Салаха в летнее трансферное окно.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Результат Реала в чемпионате Испании заставил руководство клуба задуматься о кадровых перестановках в составе. Главной целью "сливочных" в летнее трансферное окно стал лидер Ливерпуля Мохамед Салах.

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Как сообщает Don Balon, президент Королевского клуба Флорентино Перес готов предложить "красным" 200 миллионов евро за 25-летнего египтянина.

В текущем сезоне чемпионата Англии Салах забил 31 гол и отдал 10 результативных передач в 33 матчах. Отмечалось, что футболист поучаствовал в 50-ти голах Ливерпуля во всех турнирах.

Напомним, игрок Ливерпуля Мохамед Салах стал футболистом года в АПЛ.

Ранее сообщалось, что наставник "красных" Юрген Клопп шутливо прокомментировал повышенное внимание к Салаху.

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Теги: Флорентино Перес, Реал, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол
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