Лионель Месси еще раз продемонстрировал свою любовь к сыновьям.

Барселона сыграла вничью с Сельтой (2:2) в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании.

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Внимание болельщиков каталонского клуба было приковано к форварду Лионелю Месси, который порадовал всех своих рюкзаком. Аргентинец поехал в Виго с портфелем, на котором были изображены его старшие сыновья - Тьяго и Матео. На рюкзаке также было написано: "Семья" и изображен флаг Аргентины.

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Фанатов впечатлил способ, которым Месси проявляет свою любовь к сыновьям, и многие пользователи Twitter в комментариях к видео восторженно отзываются о кумире.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар рассказал, с чего началась его дружба с Лионелем Месси.

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