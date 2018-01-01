Арсенал предложил за Бензема 40 миллионов евро, но президента Реала не устраивает сумма
Флорентино Перес не готов продать нападающего Карима Бензема Арсеналу за предложенную сумму.
Мадридский Реал получил предложение от Арсенала о трансфере нападающего Карима Бензема. Лондонцы хотят купить форварда за 40 миллионов евро, сообщает Express.
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Однако Реал рассчитывает получить за Бензема в два раза больше. Президент Королевского клуба Флорентино Перес отказывается продавать француза в Арсенал из-за суммы, предложенной "канонирами".
В текущем сезоне Бензема провел 27 матчей в чемпионате Испании, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что форвард Реала Карим Бензема ответил на критику в прессе.
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