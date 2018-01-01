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Арсенал предложил за Бензема 40 миллионов евро, но президента Реала не устраивает сумма

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Флорентино Перес не готов продать нападающего Карима Бензема Арсеналу за предложенную сумму.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Мадридский Реал получил предложение от Арсенала о трансфере нападающего Карима Бензема. Лондонцы хотят купить форварда за 40 миллионов евро, сообщает Express.

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Однако Реал рассчитывает получить за Бензема в два раза больше. Президент Королевского клуба Флорентино Перес отказывается продавать француза в Арсенал из-за суммы, предложенной "канонирами".

В текущем сезоне Бензема провел 27 матчей в чемпионате Испании, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Карим Бензема ответил на критику в прессе.

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Теги: Карим Бензема, Флорентино Перес, Реал, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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