Шикарный гол Роналду пяткой, который спас Реал от поражения

Криштиану Роналду вновь эффектно забил в ворота соперника.

В матче 33-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле принимал Атлетик из Бильбао. С 14-й минуты встречи счет был 1:0 в пользу гостей.

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В конце поединка, на 87-й минуте поединка, форвард "сливочных" Криштиану Роналду спас свою команду от поражения и сравнял счет. Модрич пробил издалека, а Роналду вовремя подставил пятку и мяч залетел в ворота, чему не смог помешать голкипер Атлетика.

Реал - Атлетик 1:1

Голы: Роналду, 87 - Вильямс, 14

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Васкес, Модрич, Кроос, Асенсио (Иско, 69) - Бензема (Бэйл, 68), Роналду

Атлетик: Аррисабалага - Лекуэ (Сусаете, 76), Иньиго Мартинес, Нуньес, Баленсиага - Сан Хосе, Итурраспе - Маркос, Рауль Гарсия, Кордоба (Муниаин, 70) - Вильямс (Адурис, 83)

Предупреждения: Васкес, Карвахаль — Вильямс, Итурраспе, Де Маркос, Сан Хосе

Ранее сообщалось, что дубль 19-летнего форварда Киллиана Мбаппе помог ПСЖ пройти в финал Кубка Франции.

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