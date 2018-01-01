Зидан: Нам просто не хватало последнего паса

Наставник Реала доволен игрой команды, но огорчен результатом.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал результат матча с Атлетиком (1:1) в размах 33-го тура чемпионата Испании.

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“Я недоволен счетом, с которым завершился этот матч, но я доволен игрой, которую демонстрировал Реал. Особенно команда хорошо проявила себя в первом тайме, когда у нас было много шансов.

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Не думаю, что Реал выглядел уставшим, нам просто не хватало последнего паса. Но матч окончен, и теперь у нас есть целая неделя на подготовку к матчу Лиги чемпионов с Баварией“, - приводит слова Зидана Football-Espana.

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Мадридский Реал занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 68 очков после 33-х туров. Отставание от Атлетико, идущим вторым, составляет 3 очка, а от лидирующей Барселоны - 15 очков.

Ранее сообщалось, что Реал может включить полузащитника команды в сделку по Неймару.

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