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Роналду повторил собственный рекорд в чемпионате Испании

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Гол Криштиану Роналду не только спас Реал от поражения, но и помог форварду повторить собственное достижение.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Испании Реал сыграл вничью с Атлетиком из Бильбао (1:1).

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На 87-й минуте встречи Криштиану Роналду забил гол за “сливочных“. Таким образом, португалец повторил собственный рекорд, отправив мяч в ворота соперника в 12-м матче подряд.

Отметим, что за 12 матчей 33-летний нападающий забил 22 гола.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду обновил собственный рекорд Лиги чемпионов.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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