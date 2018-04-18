Роналду повторил собственный рекорд в чемпионате Испании

Гол Криштиану Роналду не только спас Реал от поражения, но и помог форварду повторить собственное достижение.

Криштиану Роналду Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Испании Реал сыграл вничью с Атлетиком из Бильбао (1:1). Читай также: Роналду: Я очень люблю Аргентину На 87-й минуте встречи Криштиану Роналду забил гол за “сливочных“. Таким образом, португалец повторил собственный рекорд, отправив мяч в ворота соперника в 12-м матче подряд. Cristiano’s scored 22 goals over that span 😳🔥 pic.twitter.com/HQTgskWHiV — B/R Football (@brfootball) 18 апреля 2018 г. Отметим, что за 12 матчей 33-летний нападающий забил 22 гола. Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду обновил собственный рекорд Лиги чемпионов. Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Горемыкина Екатерина