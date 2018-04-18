Роналду повторил собственный рекорд в чемпионате Испании
Гол Криштиану Роналду не только спас Реал от поражения, но и помог форварду повторить собственное достижение.
В матче 33-го тура чемпионата Испании Реал сыграл вничью с Атлетиком из Бильбао (1:1).
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На 87-й минуте встречи Криштиану Роналду забил гол за “сливочных“. Таким образом, португалец повторил собственный рекорд, отправив мяч в ворота соперника в 12-м матче подряд.
Cristiano’s scored 22 goals over that span 😳🔥 pic.twitter.com/HQTgskWHiV— B/R Football (@brfootball) 18 апреля 2018 г.
Отметим, что за 12 матчей 33-летний нападающий забил 22 гола.
Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду обновил собственный рекорд Лиги чемпионов.
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