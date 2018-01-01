Месси и Суарес обвиняют президента Барселоны в неудачах клуба - СМИ

Лидеры каталонского клуба разочарованы управлением президента Барселоны Хосепа Бартомеу.

В матче 33-го тура чемпионата Испании против Сельты (2:2) главный тренер команды Эрнесто Вальверде сделал существенные изменения в стартовом составе, что вызвало недоумения у лидеров клуба Лионеля Месси и Луиса Суареса.

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На поле сразу вышли Йерри Мина, Люка Динь, Андре Гомеш, Денис Суарес, Пако Алькасер, при том что лидеры команды остались на скамейке запасных. Кроме того, впервые за 16 лет в стартовом составе “сине-гранатовых“ не было ни одного воспитанника клубной академии.

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Как сообщает Diario Gol, Месси и Суарес были шокированы тем, что демонстрировали на поле их товарищи по команде, постоянно критиковали их и безрадостно наблюдали за игрой. Кроме того, лидеры “сине-гранатовых“ считают, что главным виновником в этой ситуации является президент клуба Хосеп Мария Бартомеу. Именно его просчеты в управлении командой привели к поражению от Ромы и вылету из Лиги чемпионов.

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Отмечается, что по мнению Месси и Суареса, состав каталонского клуба является достаточно ограниченным по потенциалу, и отсутствие на поле основных игроков моментально демонстрирует слабые места команды.

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Издание утверждает, что по мнению лидеров Барселоны, чемпионство в этом году им удастся выиграть только благодаря тому, что на старте сезона мадридский Реал потерял много очков.

Ранее сообщалось, что после поражения от Ромы Лионель Месси набросился на главного тренера Барселоны Эрнесто Вальверде.

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