Вальверде: Барселона хочет побыстрее взять чемпионский титул
Барселона сыграла вничью с Сельтой (2:2) в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде остался недоволен этим результатом.
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“Я и вся команда очень недовольны сегодняшним исходом матча, ведь мы действительно очень хотели победить.
От победы в Ла Лиге нас отделяют всего 6 очков, и, признаюсь, Барселона хочет побыстрее взять чемпионский титул“, - приводит слова Вальверде Barcastuff.
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Барселона лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, имея преимущество от идущего вторым Атлетико в 12 очков. При этом у “матрасников“ есть еще одна игра в запасе.
Ранее сообщалось, что Барселона согласовала с властями города проект по реконструкции Камп Ноу.
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