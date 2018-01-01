Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вальверде: Барселона хочет побыстрее взять чемпионский титул

Комментариев: 0
Эрнесто Вальверде считает, что чрезмерное желание выиграть чемпионство помешало Барселоне одолеть Сельту.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Барселона сыграла вничью с Сельтой (2:2) в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде остался недоволен этим результатом.

Читай также: Голкипер Барселоны установил рекорд чемпионата Испании

“Я и вся команда очень недовольны сегодняшним исходом матча, ведь мы действительно очень хотели победить.

От победы в Ла Лиге нас отделяют всего 6 очков, и, признаюсь, Барселона хочет побыстрее взять чемпионский титул“, - приводит слова Вальверде Barcastuff.

Читай также: Барселона третий год подряд вылетает из четвертьфинала ЛЧ

Барселона лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, имея преимущество от идущего вторым Атлетико в 12 очков. При этом у “матрасников“ есть еще одна игра в запасе.

Ранее сообщалось, что Барселона согласовала с властями города проект по реконструкции Камп Ноу.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь