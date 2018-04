Роналду: Я очень люблю Аргентину

Нападающий Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду в общении со своими подписчиками в социальной сети Instagram сообщил, что очень любит Аргентину, а у его возлюбленной Джорджины Родригес - аргентинское происхождение.

"Моя девушка из Аргентины. Многие этого не знают. Она наполовину аргентинка и наполовину испанка. Я очень люблю Аргентину. Многие думают, что я не люблю ее, но это не так, я люблю", - рассказал Роналду.

Cristiano on Instagram Live: “My girlfriend is from Argentina. Many people don’t know that. Some people think I don’t like Argentina, but I do... A LOT.” pic.twitter.com/MupTeKjNXZ