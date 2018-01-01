Голкипер Барселоны установил рекорд чемпионата Испании
В матче 33-го тура чемпионата Испании Барселоны сыграла вничью с Сельтой (2:2).
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Благодаря этому голкипер “сине-гранатовых“ Марк-Андре тер Штеген установил рекорд чемпионата Испании, не проиграв в 33 встречах подряд в одном сезоне. Немецкий вратарь превзошел достижения Арконады, Селайеты, Олайсолы, Перико Алонсо и Лопеса Уфарте, которые не проигрывали по 32 матча.
Jugadores que han enlazado más jornadas sin perder en una Liga de Primera:— Pedro Martin (@pedritonumeros) 17 квітня 2018 р.
33 Ter Stegen
32 Arconada, Celayeta, Olaizola, Perico Alonso y López Ufarte
Стоит отметить, что беспроигрышная серия каталонского клуба насчитывает 40 игр.
Ранее сообщалось, что форвард Эдинсон Кавани разделил со Златаном Ибрагимовичем первое место в списке лучших бомбардиров ПСЖ в Лиге 1.
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