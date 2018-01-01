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Голкипер Барселоны установил рекорд чемпионата Испании

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Марк-Андре тер Штеген не проигрывает в 33 матчах Ла Лиги подряд.
Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген
Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Испании Барселоны сыграла вничью с Сельтой (2:2).

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Благодаря этому голкипер “сине-гранатовых“ Марк-Андре тер Штеген установил рекорд чемпионата Испании, не проиграв в 33 встречах подряд в одном сезоне. Немецкий вратарь превзошел достижения Арконады, Селайеты, Олайсолы, Перико Алонсо и Лопеса Уфарте, которые не проигрывали по 32 матча.

Стоит отметить, что беспроигрышная серия каталонского клуба насчитывает 40 игр. 

Ранее сообщалось, что форвард Эдинсон Кавани разделил со Златаном Ибрагимовичем первое место в списке лучших бомбардиров ПСЖ в Лиге 1.

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Теги: Марк-Андре Тер Штеген, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
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