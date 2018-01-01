Бензема: Великих игроков всегда критикуют - это помогает продавать газеты

Форвард Реала Карим Бензема ответил на критику в свой адрес.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема высказался относительно критики в свой адрес в СМИ и поведал об отношениях с президентом клуба Флорентино Пересом.

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“Великих игроков всегда критикуют - это помогает продавать газеты. Когда у меня получается плохой матч, то я и без прессы об этом знаю. Я помогаю команде и делаю для победы все, что могу. Поэтому меня не волнует то, что пишут в прессе.

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Это чудо - встретить такого человека, как Флорентино Перес. После одного дня в тюрьме я был очень расстроен, но он ждал меня. Он сказал, что будет поддерживать меня и в хорошие, и в плохие времена. Для меня Перес как член семьи“, - приводит слова Бензема Marca.

В текущем сезоне Бензема провел 26 матчей за Реал, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан продолжает верить в Карима Бензема.

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