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Реал может включить полузащитника команды в сделку по Неймару - AS

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Реал готов расстаться с Каземиро ради подписания форварда ПСЖ.
Неймар
Неймар
Getty Images

Полузащитник Реала Каземиро в летнее трансферное окно может пополнить состав ПСЖ.

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По информации AS, парижане находятся в поиске замены 34-летнему полузащитнику Тиаго Мотте и заинтересованы в услугах бразильского хавбека. Спортивный директор ПСЖ Антеру Энрике знаком с Каземиро по работе в Порту и высоко отзывается о его игровых качествах.

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Сумма отступных за Каземиро составляет 200 миллионов евро, а его контракт рассчитан до 2021 года. ПСЖ может предложить Реалу включить Каземиро в сделку по переходу в состав мадридского клуба форварда Неймара, что может устроить "сливочных".

Ранее сообщалось, что новый тренер ПСЖ еще не вступил в должность, но уже планирует кадровые перестановки.

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Теги: Реал, Каземиро, чемпионат Испании по футболу, футбол, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу
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