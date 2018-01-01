Реал может включить полузащитника команды в сделку по Неймару - AS
Полузащитник Реала Каземиро в летнее трансферное окно может пополнить состав ПСЖ.
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По информации AS, парижане находятся в поиске замены 34-летнему полузащитнику Тиаго Мотте и заинтересованы в услугах бразильского хавбека. Спортивный директор ПСЖ Антеру Энрике знаком с Каземиро по работе в Порту и высоко отзывается о его игровых качествах.
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Сумма отступных за Каземиро составляет 200 миллионов евро, а его контракт рассчитан до 2021 года. ПСЖ может предложить Реалу включить Каземиро в сделку по переходу в состав мадридского клуба форварда Неймара, что может устроить "сливочных".
Ранее сообщалось, что новый тренер ПСЖ еще не вступил в должность, но уже планирует кадровые перестановки.
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