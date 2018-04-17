Зидан продолжает верить в Бензема и рассчитывает сохранить его в команде
Главный тренер Реала Зинедин Зидан сообщил, что продолжает верить в форварда команды Карима Бензема.
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“Бензема хочет забивать голы, но у него есть и другие игровые качества. Все мы знаем, что он хороший игрок, которым интересуются другие клубы. Для него был тяжелый сезон в отношении голов, но он не будет сдаваться, а я буду его поддерживать“, - приводит слова Зидана AS.
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Бензема забил всего 5 голов в 26 матчах чемпионата Испании, однако Зидан продолжает ему доверять и выпускает в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что форвард Реала Карим Бензема может уйти в дортмундскую Боруссию.
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