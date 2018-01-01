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Игрок Реала, поведение которого на скамейке запасных заставит тебя смеяться

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Смотреть матч со скамейкb запасных может быть интересным занятием, если рядом есть веселый парень.

Испанский телеканал Movistar+ опубликовал веселый ролик, на котором запечатлен игрок Реала Марсело во время матча 32-го тура Ла Лиги с Малагой.

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“Если вы считаете, что смотреть матч со скамейки запасных скучно, то это лишь потому, что рядом с вами не было Марсело“, - подписано видео на YouTube-канале El Día Después.

В этом матче Марсело так и не вышел на поле.

Ранее сообщалось, что скандальный французский футболист Патрис Эвра выложил зажигательное видео своего танца.

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Теги: Марсело, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, видео, прикол
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