Игрок Реала, поведение которого на скамейке запасных заставит тебя смеяться
Смотреть матч со скамейкb запасных может быть интересным занятием, если рядом есть веселый парень.
Испанский телеканал Movistar+ опубликовал веселый ролик, на котором запечатлен игрок Реала Марсело во время матча 32-го тура Ла Лиги с Малагой.
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“Если вы считаете, что смотреть матч со скамейки запасных скучно, то это лишь потому, что рядом с вами не было Марсело“, - подписано видео на YouTube-канале El Día Después.
В этом матче Марсело так и не вышел на поле.
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