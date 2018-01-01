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Иньеста сообщит об уходе из Барселоны после Кубка Испании - AS

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Легенда Барселоны в скором времени покинет клуб.
Андреас Иньеста
Андреас Иньеста
Getty Images

В конце сезона капитан Барселоны Андреас Иньеста покинет состав команды.

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Как сообщает AS, об уходе будет официально объявлено после финального матча с Севильей в Кубке Испании, который состоится в субботу, 21 апреля. Испанец перейдет в один из китайских клубов, вероятно, в Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Отмечается, что одной из причин перехода является возможность продвигать собственную марку вина Bodega Iniesta на азиатском рынке.

Ранее сообщалось, что игроки Барселоны просили Вальверде изменить тактику, предчувствуя поражение от Ромы.

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Теги: Андреас Иньеста, Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Тяньцзинь Цюаньцзянь, чемпионат Китая по футболу, футбол
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