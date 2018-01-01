Роналду до сих пор испытывает чувства к Шейк и жалеет о расставании - The Sun

Форвард Реала признался друзьям, что испытывает чувства к бывшей девушке.

Нападающий Реала Криштиану Роналду до сих пор влюблен в российскую модель Ирину Шейк и жалеет о расставании с ней.

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Как утверждает The Sun, Роналду сообщил своим друзьям, что у него есть чувства к бывшей девушке, несмотря на то, что они расстались в январе 2015 года. Кроме того, португалец испытывает ревность к новому парню Шейк - голливудскому актеру Брэдли Куперу.

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Футболист думал, что модель не уйдет от него, однако подозревает, что причиной расставания было его нежелание на тот момент заводить еще одного ребенка.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес с изумлением отреагировала на его шедевр в ворота Ювентуса.

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