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Роналду до сих пор испытывает чувства к Шейк и жалеет о расставании - The Sun

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Форвард Реала признался друзьям, что испытывает чувства к бывшей девушке.
Ирина Шейк и Криштиану Роналду
Ирина Шейк и Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Реала Криштиану Роналду до сих пор влюблен в российскую модель Ирину Шейк и жалеет о расставании с ней.

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Как утверждает The Sun, Роналду сообщил своим друзьям, что у него есть чувства к бывшей девушке, несмотря на то, что они расстались в январе 2015 года. Кроме того, португалец испытывает ревность к новому парню Шейк - голливудскому актеру Брэдли Куперу.

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Футболист думал, что модель не уйдет от него, однако подозревает, что причиной расставания было его нежелание на тот момент заводить еще одного ребенка.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес с изумлением отреагировала на его шедевр в ворота Ювентуса.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, девушка, Ирина Шейк
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