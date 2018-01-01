Барселона планирует подписать защитника Севильи - СМИ

Клеман Лангле может пополнить состав каталонского клуба грядущим летом.

Барселона заинтересована в услугах защитника Севильи Клемана Лангле. Об этом сообщает Sport.es.

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Французский футболист перешел в испанский чемпионат в январе 2017 года из Нанси за 4,5 миллиона евро. Барселона готова заплатить за 22-летнего защитника 45 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста.

В текущем сезоне Лангле провел 30 матчей в чемпионате Испании, забил 3 гола и отметился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Барселона готова выложить 100 миллионов евро за защитника РБ Лейпциг Дайо Упамекано.

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