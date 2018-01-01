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Дембеле: Я в Барселоне надолго

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Юный форвард Барселоны не собирается покидать клуб после не самого удачного первого сезона в команде.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Юный форвард Барселоны Усман Дембеле, испытывающий дефицит игровой практики в каталонском клубе, заявил, что уходить из команды он не намерен.

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"Я не собираюсь покидать Барселону после своего первого сезона в команде. У меня подписан пятилетний контракт с клубом. Так что, я в Барселоне надолго.

Усилится ли конкуренция, если в команду перейдет Гризманн? Это же Барселона, здесь всегда высокая конкуренция. Я рад, что в команду перешел Коутиньо", - приводит слова Дембеле Telefoot.

Напомним, Усман Дембеле получил травму в середине сентября в матче 4-го тура Ла Лиги против Хетафе. До конца прошлого года Дембеле так и не смог восстановиться и выйти на поле.

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Теги: Усман Дембеле, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
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