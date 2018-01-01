Бензема может уйти из Реала в Боруссию Д
Карим Бензема скорее всего покинет Мадрид этим летом.
Руководство Реала планирует продать форварда Карима Бензема в летнее трансферное окно. Одним из клубов, претендующих на француза, является дортмундская Боруссия, сообщает Goal.com.
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Немецкий клуб планирует усилить линию атаки и видит хороший потенциал у Бензема, который проводит не самый удачный сезон в Мадриде.Также 30-летний футболист попал в шорт-лист ПСЖ и одного из китайских клубов.
Ранее сообщалось, что форвард Реала Карим Бензема публично ответил игроку, из-за которого его не вызывают в сборную Франции.
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