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Бензема может уйти из Реала в Боруссию Д

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Карим Бензема скорее всего покинет Мадрид этим летом.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Руководство Реала планирует продать форварда Карима Бензема в летнее трансферное окно. Одним из клубов, претендующих на француза, является дортмундская Боруссия, сообщает Goal.com.

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Немецкий клуб планирует усилить линию атаки и видит хороший потенциал у Бензема, который проводит не самый удачный сезон в Мадриде.Также 30-летний футболист попал в шорт-лист ПСЖ и одного из китайских клубов. 

Ранее сообщалось, что форвард Реала Карим Бензема публично ответил игроку, из-за которого его не вызывают в сборную Франции.

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Теги: Карим Бензема, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу
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