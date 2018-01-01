Бензема может уйти из Реала в Боруссию Д

Карим Бензема скорее всего покинет Мадрид этим летом.

Руководство Реала планирует продать форварда Карима Бензема в летнее трансферное окно. Одним из клубов, претендующих на француза, является дортмундская Боруссия, сообщает Goal.com.

Читай также: Экс-игрок сборной Франции: Спортинг предлагал обменять меня на Роналду

Немецкий клуб планирует усилить линию атаки и видит хороший потенциал у Бензема, который проводит не самый удачный сезон в Мадриде.Также 30-летний футболист попал в шорт-лист ПСЖ и одного из китайских клубов.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Карим Бензема публично ответил игроку, из-за которого его не вызывают в сборную Франции.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.