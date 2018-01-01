Барселона согласовала с властями города проект по реконструкции Камп Ноу

Реконструкция домашнего стадиона Барселоны оценивается в 600 миллионов евро.

Реконструкция Камп Ноу оценивается в 600 миллионов евро Getty Images

Власти города Барселона одобрили проект одноименного клуба по реконструкции стадиона Камп Ноу. Об этом сообщает AS.

Читай также: Новый стадион Тоттенхэма будет вмещать 62 тысячи зрителей

Стоимость реконструкции домашней арены “сине-гранатовых“ оценивается в 600 миллионов евро. Запланированы обновления как внутри чаши стадиона, так и в клубных офисах и окрестностях футбольной арены.

Читай также: НСК Олимпийский закроют до начала июня

Теперь клубу необходимо предоставить проект на рассмотрение муниципальному совету и правительству Каталонии, после чего можно будет приступать к строительным работам.

Ранее сообщалось, что лондонский Челси будет строить новый стадион несмотря на попытки семейной пары запретить этот проект.

Отмечалось, что расширением домашнего стадиона также будет заниматься Ливерпуль.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.