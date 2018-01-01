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Барселона согласовала с властями города проект по реконструкции Камп Ноу

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Реконструкция домашнего стадиона Барселоны оценивается в 600 миллионов евро.
Реконструкция Камп Ноу оценивается в 600 миллионов евро
Реконструкция Камп Ноу оценивается в 600 миллионов евро
Getty Images

Власти города Барселона одобрили проект одноименного клуба по реконструкции стадиона Камп Ноу. Об этом сообщает AS.

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Стоимость реконструкции домашней арены “сине-гранатовых“ оценивается в 600 миллионов евро. Запланированы обновления как внутри чаши стадиона, так и в клубных офисах и окрестностях футбольной арены.

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Теперь клубу необходимо предоставить проект на рассмотрение муниципальному совету и правительству Каталонии, после чего можно будет приступать к строительным работам.

Ранее сообщалось, что лондонский Челси будет строить новый стадион несмотря на попытки семейной пары запретить этот проект.

Отмечалось, что расширением домашнего стадиона также будет заниматься Ливерпуль.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, стадион, Камп Ноу, реконструкция
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