Игрок Барселоны сломал палец на левой руке и перенес операцию
Полузащитник Барселоны Иван Ракитич получил перелом пальца левой руки во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с Ромой (0:3). Как сообщает официальный сайт клуба, футболисту была сделана операция, которая прошла успешно. Сроки восстановления игрока не называются.
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"Теперь я буду восстанавливаться, чтобы как можно скорее вернуться на поле и бороться за те цели, которые стоят перед Барселоной на остаток текущего сезона. Спасибо за вашу поддержку", - написал Ракитич на своей страничке в Instagram.
Empezando la recuperación tras la operación en el dedo. Con ganas de estar listo cuanto antes y pelear por los objetivos que nos quedan esta temporada. ¡Gracias por vuestros mensajes! Starting the recovery to be fit as soon as possible and keep fighting for the goals that we have left this season. Thanks for your messages! #ForçaBarça 🔵🔴
Ранее сообщалось, что игроки Барселоны переживали за исход матча с Ромой и просили главного тренера изменить тактику на эту встречу.
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