Игрок Барселоны сломал палец на левой руке и перенес операцию

Иван Ракитич получил травму во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с Ромой.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич получил перелом пальца левой руки во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с Ромой (0:3). Как сообщает официальный сайт клуба, футболисту была сделана операция, которая прошла успешно. Сроки восстановления игрока не называются.

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"Теперь я буду восстанавливаться, чтобы как можно скорее вернуться на поле и бороться за те цели, которые стоят перед Барселоной на остаток текущего сезона. Спасибо за вашу поддержку", - написал Ракитич на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что игроки Барселоны переживали за исход матча с Ромой и просили главного тренера изменить тактику на эту встречу.

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