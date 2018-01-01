Атлетико попытается удержать лидера команды и предложит ему выгодный контракт

Атлетико готово платить Антуану Гризманну 20 миллионов евро в год.

Руководство Атлетико попытается удержать лидера команды Антуана Гризманна и предложит ему выгодный контракт.

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Летом 2018 года Гризманн может покинуть клуб за 100 миллионов евро - именно такая сумма отступных прописана в его контракте. Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский клуб попытается сохранить форварда в команде и предложит ему годовую зарплату в размере 20 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Гризманн провел 27 матчей в чемпионате Испании, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, форвардом Атлетико Антуаном Гризманном интересуется Барселона, однако конкуренцию каталонцам может составить Ювентус.

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