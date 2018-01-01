Бэйл не покинет Реал этим летом - СМИ

Валлийский форвард не собирается уходить из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

Футбольный агент Джонатан Барнетт, который представляет интересы форварда Реала Гарета Бэйла, заверил, что его подопечный не собирается покидать команду в летнее трансферное окно.

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"Гарет - игрок Реала, и он любит эту команду. А Реал рассчитывает на Бэйла. Все эти разговоры и слухи, которые распространяют журналисты, не имеют ничего общего с действительностью. Они понятия не имеют о том, что происходит", - приводит слова Барнетта The Sun.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Гарет Бэйл не стал праздновать красивый гол Роналду в ворота Ювентуса.

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