Форвард Атлетико планирует продолжить карьеру в Китае или США
Форвард Атлетико Фернандо Торрес собирается завершить свое выступление в Испании в конце этого сезона.
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Антонио Санс, директор агентства, представляющего интересы 34-летнего нападающего, сообщил, что его подопечный почти наверняка отправится либо в Азию, либо в Северную Америку.
“Пока что мы находимся в неопределенности относительно нового клуба Торреса, но интерес к нему есть. Мы изучаем два варианта - США и Китай“, - приводит слова Санса Marca.
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Торрес выступал за “матрасников“ с 2001 по 2007 год, потом он продолжил карьеру в Ливерпуле, Челси и Милане. В 2016 году испанец вернулся в Атлетико.
Ранее сообщалось, что форвард Атлетико Антуан Гризманн примет решение по трансферу в Барселону до ЧМ-2018.
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