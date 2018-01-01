Барселона готова выложить 100 миллионов евро за защитника РБ Лейпциг - AS
Барселона рассматривает защитника РБ Лейпциг Дайо Упамекано в качестве варианта усиления линии обороны. Как сообщает AS со ссылкой на Telefoot, 19-летний француз является ключевой целью каталонцев в летнее трансферное окно.
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Такое решение было принято из-за того, что Хавьер Маскерано покинул команду и перебрался в Китай. Кроме того, клуб не может договориться с Самуэлем Умтити, который отказался принимать условия Барселоны.
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В контракте Упамекано прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, и “сине-гранатовые“ готовы заплатить эти деньги. Помимо Барселоны на защитника претендуют Бавария, Манчестер Юнайтед, Арсенал и Милан.
Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Андре Гомеш попросит клуб продать его в летнее трансферное окно.
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