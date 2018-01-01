Месси стал послом ООН по ответственному туризму

Форвард Барселоны стал послом Всемирной туристской организации ООН по ответственному туризму.

Нападающий Барселоны Лионель Месси был назначен послом Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) по ответственному туризму.

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“Путешествуя по другим странам я узнаю другие культуры, общественные уклады, я вижу мир и обогащаю свой кругозор. Всемирная туристская организация работает для того, чтобы превратить туризм в источник развития.

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Я счастлив, что присоединился к миссии по содействию ответственному туризму“, - приводит слова Месси официальный сайт ЮНВТО.

#Messi är nu den nya turistambassadören för världsturismorganisationen (UNWTO – United Nations World Tourism Organization).



Grattis säger vi till världens bäste genom tiderna! 🔵🔴 pic.twitter.com/bRpBwSkmN8 — FC Barcelona Sverige (@FCBSVE) 9 квітня 2018 р.

Отметим, что кроме Месси связь спорта и туризма поддерживают экс-игрок Реала Фернандо Йерро и тренер Висенте дель Боске.

Ранее сообщалось, что звезда футбола Дэвид Бекхэм отдал свой профиль в соцсетях индонезийке для рассказа о жестокости в стране.

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