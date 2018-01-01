Месси стал послом ООН по ответственному туризму
Нападающий Барселоны Лионель Месси был назначен послом Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) по ответственному туризму.
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“Путешествуя по другим странам я узнаю другие культуры, общественные уклады, я вижу мир и обогащаю свой кругозор. Всемирная туристская организация работает для того, чтобы превратить туризм в источник развития.
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Я счастлив, что присоединился к миссии по содействию ответственному туризму“, - приводит слова Месси официальный сайт ЮНВТО.
#Messi är nu den nya turistambassadören för världsturismorganisationen (UNWTO – United Nations World Tourism Organization).— FC Barcelona Sverige (@FCBSVE) 9 квітня 2018 р.
Grattis säger vi till världens bäste genom tiderna! 🔵🔴 pic.twitter.com/bRpBwSkmN8
Отметим, что кроме Месси связь спорта и туризма поддерживают экс-игрок Реала Фернандо Йерро и тренер Висенте дель Боске.
Ранее сообщалось, что звезда футбола Дэвид Бекхэм отдал свой профиль в соцсетях индонезийке для рассказа о жестокости в стране.
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