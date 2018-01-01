Игрок Барселоны попросит клуб продать его этим летом - СМИ

Полузащитник Барселоны Андре Гомеш хочет покинуть команду.

Полузащитник Барселоны Андре Гомеш хочет обратиться к руководству клуба с просьбой отпустить его в другую команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Португалец рассчитывает продолжить карьеру в чемпионате Англии, кроме того в услугах хавбека заинтересован Милан. Каталонцы не будут держать футболиста и позволят ему сменить клубную прописку.

Гомеш уже заявлял, что чувствует себя не очень хорошо в Барселоне и ему тяжело играть за эту команду.

Ранее сообщалось, что Барселона установила рекорд Лиги чемпионов по автоголам соперников.

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