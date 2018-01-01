Президент Ла Лиги: Если освистывают гимн Испании, то игру нужно переносить
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном освистывании национального гимна Испании в финале Кубка страны, где встретятся Севилья и Барселона.
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“Я считаю, что нам необходимо изменить правила и сделать так, чтобы судьи имели право приостановить и перенести встречу. Если болельщики освистывают гимн Испании, то игру нужно переносить. Но пока я не вправе этого сделать, подобных рычагов у нас нет.
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Ла Лига 4,5 года боролась с оскорблениями в адрес Каталонии, Испании и футболистов. Теперь мы не можем молчать, если освистывают наш национальный гимн - это разрушает имидж испанского футбола. Это оскорбление в адрес испанцев, каталонцев и фанатов Барселоны.
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Вероятно, проблема связана с тем, что люди разучились уважать национальные символы. Однако мы должны защищать их и мы будем работать в этом направлении“, - приводит слова Тебаса Marca.
Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что Неймар вернется в Испанию.
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