Экс-тренер Барселоны не жалеет, что покинул каталонский клуб
Бывший главный тренер Барселоны Луис Энрике поделился своим мнением о людях, живущих в одноименном испанском городе, и рассказал, что не жалеет о своем уходе из команды.
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“Вы можете воспринимать мои слова с недоверием, но вы должны знать, что каталонцы - невероятные люди, которые достаточно хорошо живут. Сам город и его население более продвинуты по сравнению с остальной Испанией. Они образованные, много работают и уважают других. Здесь я и продолжу жить.
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Но по поводу работы в клубе могу сказать, что не жалею о своем уходе с поста главного тренера. Работе необходимо отдавать всего себя, но однажды твое время подходит к концу. Когда ты видишь, что это произошло, нужно понять и принять случившееся, а потом уходить“, - приводит слова Энрике Marca.
Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар хотел бы работать во Франции с экс-тренером Барселоны Луисом Энрике.
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