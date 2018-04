Юбилейная победа: Зидан выиграл 100-й матч с Реалом

Мадридский Реал без проблем обыграл Ювентус со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Для главного тренера Королевского клуба Зинедина Зидана эта победа стала юбилейной. Во главе мадридского клуба Зидан одержал 100-ю победу во всех турнирах при том, что всего он провел 137 поединков у руля "сливочных".

Zinedine Zidane has won for the 100th time in all competitions as Real Madrid head coach. Tonight’s game against Juventus was his 137th time in charge #UCL pic.twitter.com/7X5E72uhSe