Барселона может активировать опцию выкупа игрока Севильи

Каталонцы подыскивают замену на случай ухода из команды Самуэля Умтити.

Барселона заинтересована в услугах защитника Севильи Клемана Лангле и может совершить его переход в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

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Каталонский клуб рассматривает 22-летнего футболиста в качестве возможной замены Самуэля Умтити, который планирует покинуть команду после этого сезона. Руководство "сине-гранатовых" готово заплатить за Лангле 30 миллионов евро - именно эта сумма отступных прописана в его контракте с Севильей.

В текущем сезоне Лангле провел 28 матчей в чемпионате Испании и отличился тремя голами.

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Самуэль Умтити может перейти в Манчестер Юнайтед за 60 миллионов евро.

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