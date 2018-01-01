Барселона может активировать опцию выкупа игрока Севильи
Барселона заинтересована в услугах защитника Севильи Клемана Лангле и может совершить его переход в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
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Каталонский клуб рассматривает 22-летнего футболиста в качестве возможной замены Самуэля Умтити, который планирует покинуть команду после этого сезона. Руководство "сине-гранатовых" готово заплатить за Лангле 30 миллионов евро - именно эта сумма отступных прописана в его контракте с Севильей.
В текущем сезоне Лангле провел 28 матчей в чемпионате Испании и отличился тремя голами.
Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Самуэль Умтити может перейти в Манчестер Юнайтед за 60 миллионов евро.
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