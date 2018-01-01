Реал нацелился еще на одного игрока Тоттенхэма - СМИ

Помимо Харри Кейна Реал хочет приобрести защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда.

В летнее трансферное окно мадридский Реал планирует приобрести несколько игроков Тоттенхэма.

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Руководство “сливочных“ хочет подписать форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Сообщалось, что об этом лично попросил президента клуба Криштиану Роналду. При этом отмечалось, что Королевский клуб не будет гнаться за Кейном и сосредоточит усилия на форварде Баварии Роберте Левандовски.

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Однако испанское издание Fichajes утверждает, что целью Реала стал бельгийский защитник “шпор“ Тоби Алдервейрелд. При этом мадридцев не смущает, что футболист пропустил пять месяцев из-за травмы задней поверхности бедра.

Напомним, наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью планирует перестроить состав команды и также рассматривает вариант подписания защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда.

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