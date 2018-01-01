Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал нацелился еще на одного игрока Тоттенхэма - СМИ

Комментариев: 0
Помимо Харри Кейна Реал хочет приобрести защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда.
Тоби Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
Getty Images

В летнее трансферное окно мадридский Реал планирует приобрести несколько игроков Тоттенхэма.

Читай также: Игрок Баварии предложил клубу купить Кейна, если уйдет Левандовски - СМИ

Руководство “сливочных“ хочет подписать форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Сообщалось, что об этом лично попросил президента клуба Криштиану Роналду. При этом отмечалось, что Королевский клуб не будет гнаться за Кейном и сосредоточит усилия на форварде Баварии Роберте Левандовски.

Читай также: Реал мог получить Коутиньо и 70 миллионов евро за Бэйла летом 2017 года

Однако испанское издание Fichajes утверждает, что целью Реала стал бельгийский защитник “шпор“ Тоби Алдервейрелд. При этом мадридцев не смущает, что футболист пропустил пять месяцев из-за травмы задней поверхности бедра.

Напомним, наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью планирует перестроить состав команды и также рассматривает вариант подписания защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь