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Роналду с возлюбленной отметили Пасху с бокалом вина

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Лидер Реала Криштиану Роналду провел светлый праздник в романтической обстановке.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В минувшее воскресенье, 1 апреля, у католиков и протестантов был светлый праздник - Пасха. Форвард Реала Криштиану Роналду провел этот день вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

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Футболист выложил на своей страничке в Instagram фото, где он и Джорджина обедают на свежем воздухе и пьют красное вино. "Счастливой Пасхи", - написал Роналду под публикацией.

 

Feliz Páscoa!🐣

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее сообщалось, что лидер Реала Криштиану Роналду провел день в горах со своей возлюбленной.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, Джорджина Родригес, фото, Пасха
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