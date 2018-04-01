Роналду с возлюбленной отметили Пасху с бокалом вина
Лидер Реала Криштиану Роналду провел светлый праздник в романтической обстановке.
В минувшее воскресенье, 1 апреля, у католиков и протестантов был светлый праздник - Пасха. Форвард Реала Криштиану Роналду провел этот день вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.
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Футболист выложил на своей страничке в Instagram фото, где он и Джорджина обедают на свежем воздухе и пьют красное вино. "Счастливой Пасхи", - написал Роналду под публикацией.
Ранее сообщалось, что лидер Реала Криштиану Роналду провел день в горах со своей возлюбленной.
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