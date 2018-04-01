Роналду с возлюбленной отметили Пасху с бокалом вина

Лидер Реала Криштиану Роналду провел светлый праздник в романтической обстановке.

В минувшее воскресенье, 1 апреля, у католиков и протестантов был светлый праздник - Пасха. Форвард Реала Криштиану Роналду провел этот день вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

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Футболист выложил на своей страничке в Instagram фото, где он и Джорджина обедают на свежем воздухе и пьют красное вино. "Счастливой Пасхи", - написал Роналду под публикацией.

Feliz Páscoa!🐣 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 1 Апр 2018 в 9:58 PDT

Ранее сообщалось, что лидер Реала Криштиану Роналду провел день в горах со своей возлюбленной.

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