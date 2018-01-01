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Одноклубник Зозули упал с третьего этажа отеля во время разговора по телефону

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Игрок Альбасете Пелайо Ново получил множество переломов.
Пелайо Ново
Пелайо Ново
twitter.com/EmartSoccerPRO

Полузащитник Альбасете Пелайо Ново случайно выпал с третьего этажа гостиницы перед матчем испанской Сегунды против Уэска.

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Как сообщает Mundo Deportivo, футболист разговаривал по телефону и неудачно оперся на перила лестницы. Пелайо потерял равновесие и упал во внутренний двор отеля.

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Первую помощь игроку оказали партнеры по команде, затем прибыли медики и увезли его в больницу. Испанец получил множество переломов и перенес операцию, которая длилась шесть часов. На данный момент состояние хавбека стабильное.

Отметим, что в этом матче украинец Роман Зозуля впервые за два месяца попал в заявку Альбасете. Из-за несчастного случая матч был перенесен на неопределенную дату.

Ранее сообщалось, что матч Кубка Франции был прерван из-за сердечного приступа у футболиста.

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Теги: Альбасете, Сегунда, Пелайо Ново, Испания, футбол, вне игры, несчастный случай
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