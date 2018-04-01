Месси показал миру своего новорожденного сына

Форвард Барселоны Лионель Месси опубликовал фотографии со своим третьим сыном.

Лионель Месси с сыновьями Тьяго и Матео instagram.com/leomessi/

Лидер Барселоны Лионель Месси в третий раз стал отцом 10 марта 2018 года. Футболист и его супруга Антонелла назвали сына Чиро.

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Месси впервые показал своего новорожденного сына миру. Аргентинец опубликовал фотографии на страничке в Instagram. За 15 часов публикация набрала более 5 миллионов лайков.

Публикация от Leo Messi (@leomessi) 1 Апр 2018 в 6:14 PDT

Напомним, нападающий Барселоны Лионель Месси и его жена Антонелла воспитывают еще двух сыновей – Тиаго (родился в 2012) и Матео (2015).

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос в третий раз стал отцом.

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