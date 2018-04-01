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Месси показал миру своего новорожденного сына

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Форвард Барселоны Лионель Месси опубликовал фотографии со своим третьим сыном.
Лионель Месси с сыновьями Тьяго и Матео
Лионель Месси с сыновьями Тьяго и Матео
instagram.com/leomessi/

Лидер Барселоны Лионель Месси в третий раз стал отцом 10 марта 2018 года. Футболист и его супруга Антонелла назвали сына Чиро.

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Месси впервые показал своего новорожденного сына миру. Аргентинец опубликовал фотографии на страничке в Instagram. За 15 часов публикация набрала более 5 миллионов лайков.

Напомним, нападающий Барселоны Лионель Месси и его жена Антонелла воспитывают еще двух сыновей – Тиаго (родился в 2012) и Матео (2015).

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос в третий раз стал отцом.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, семья, сын, фото
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SlaboUAx    02.04.2018, 09:07
Оценка:  0
SlaboUAx
Это дети Роналдо и Батистуты.
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