Месси показал миру своего новорожденного сына
Форвард Барселоны Лионель Месси опубликовал фотографии со своим третьим сыном.
Лидер Барселоны Лионель Месси в третий раз стал отцом 10 марта 2018 года. Футболист и его супруга Антонелла назвали сына Чиро.
Читай также: Набивание мяча под Монатика: как Коноплянка развлекает детей
Месси впервые показал своего новорожденного сына миру. Аргентинец опубликовал фотографии на страничке в Instagram. За 15 часов публикация набрала более 5 миллионов лайков.
Напомним, нападающий Барселоны Лионель Месси и его жена Антонелла воспитывают еще двух сыновей – Тиаго (родился в 2012) и Матео (2015).
Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос в третий раз стал отцом.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил