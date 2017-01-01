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Барселона присмотрела игроков на замену защитнику Умтити

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Руководство Барселоны заинтересовано в Дайотшанкулле Упамекано и Клемане Лангле.
Самуэль Умтити
Самуэль Умтити
Getty Images

Центральный защитник Барселоны Самуэль Умтити хочет получить от каталонцев контракт с улучшенными финансовыми и условиями и отказался подписать предложенное ему соглашение.

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Представители "сине-гранатовых" решили перестраховаться на случай, если не смогут договориться с футболистом, и нашли два возможных варианта на замену.

Как сообщает Sport.es, Барселона заинтересована в 19-летнем игроке РБ Лейпциг Дайотшанкулле Упамекано и в 22-летнем защитнике Севильи Клемане Лангле. Отмечается, что отступные за игрока Лейпцига составляют 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать защитника Манчестер Юнайтед Люка Шоу в летнее трансферное окно.

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Теги: Самуэль Умтити, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
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