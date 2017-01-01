Реал мог получить Коутиньо и 70 миллионов евро за Бэйла летом 2017 года

Прошлым летом Ливерпуль хотел подписать Гарета Бэйл и взамен предлагал Реалу Филиппе Коутиньо.

Ливерпуль летом 2017 года пытался приобрести у Реала форварда Гарета Бэйла. Об этом стало известно после выхода во Франции книги "ПСЖ: откровения революции".

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Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на книгу, Ливерпуль предлагал Королевскому клубу 70 миллионов евро и Филиппе Коутиньо. Однако президент "сливочных" Флорентино Перес был заинтересован в юном форварде ПСЖ Килиане Мбаппе и планировал совершить обмен с парижским клубом. В итоге, обе сделки сорвались, а в зимнее трансферное окно Коутиньо перешел в Барселону.

Ранее сообщалось, что Реал определился с суммой, за которую продаст нападающего Гарета Бэйла.

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