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Реал мог получить Коутиньо и 70 миллионов евро за Бэйла летом 2017 года

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Прошлым летом Ливерпуль хотел подписать Гарета Бэйл и взамен предлагал Реалу Филиппе Коутиньо.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Ливерпуль летом 2017 года пытался приобрести у Реала форварда Гарета Бэйла. Об этом стало известно после выхода во Франции книги "ПСЖ: откровения революции".

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Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на книгу,  Ливерпуль предлагал Королевскому клубу 70 миллионов евро и Филиппе Коутиньо. Однако президент "сливочных" Флорентино Перес был заинтересован в юном форварде ПСЖ Килиане Мбаппе и планировал совершить обмен с парижским клубом. В итоге, обе сделки сорвались, а в зимнее трансферное окно Коутиньо перешел в Барселону.

Ранее сообщалось, что Реал определился с суммой, за которую продаст нападающего Гарета Бэйла.

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Теги: Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, Филиппе Коутиньо, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер
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